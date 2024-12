Atlético acerta com novo patrocinador master e será uma ‘bet exclusiva’

O Atlético não chegou a um acordo com a Betano e, a partir de 2025, contará com uma nova empresa como patrocinadora máster. O novo contrato, que será exclusivo para o Galo, tem valor recorde para o clube.

A Rádio Itatiaia foi a primeira a divulgar a informação. O acerto será com uma nova casa de apostas, que não patrocina nenhum outro clube do futebol brasileiro. O clube, todavia, não comenta sobre o novo patrocínio.

Os valores chamam atenção. O Galo receberá cerca de R$ 60 milhões para estampar a nova marca em local de destaque em sua camisa. Assim, o Atlético subirá no ranking de patrocínios e ficará entre os clubes mais valorizados do Brasil.

O novo acordo começará já em janeiro. Aliás, ainda na pré-temporada, nos Estados Unidos, o Galo exibirá a nova marca.

Betano não conseguiu competir

O Atlético tinha como objetivo valorizar sua camisa e estava confiante de que isso aconteceria em 2025. Com o término do contrato com a Betano, as negociações para a renovação começaram. No entanto, a empresa não conseguiu fazer uma proposta próxima aos R$ 60 milhões oferecidos pela nova patrocinadora. A atual patrocinadora máster paga R$ 18 milhões por temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.