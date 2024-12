Cássio, ídolo do Corinthians, está entre os maiores doadores da vaquinha para quitar Arena

A campanha de arrecadação de recursos para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, resultante do financiamento feito para a construção do estádio em 2011, está a todo vapor. De acordo com a última atualização desta terça-feira (17), o valor acumulado é de mais de R$ 31 milhões.

Entre as figuras que mais doaram para a campanha, estão nomes ilustres. O goleiro Cássio, que marcou seu nome na história do clube, ocupa a 15ª posição até o momento. Além disso, outro ídolo do Timão também aparece na lista. É o Emerson Sheik, no 30º lugar.

Os valores não foram revelados, mas o site oficial da ação exibe o Top 100 contribuintes. Além dos ídolos do Corinthians, nomes da comunicação e da música também estão presentes na lista. O apresentador Seginho Groissman ocupa a 11ª colocação e o MC Hariel está na 24ª.

No ranking dos estados brasileiros, São Paulo aparece na liderança com R$ 22.503.667,77 doados. Logo depois aparecem Paraná e Minas Gerais, com R$ 1.720.806,63 e R$ 1.004.500,82, respectivamente. A dívida do Timão é de R$ 700 milhões.

