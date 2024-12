Botafogo inaugura mostra para celebrar Libertadores e Brasileirão

O Botafogo inaugura, no próximo dia 28 de dezembro, a mostra imersiva “O Eterno Glorioso”, no palacete colonial de General Severiano, para valorizar 2024, ano marcado pelas conquistas da inédita Copa Libertadores e do tricampeonato do Brasileirão. A informação é do blog do colunista Ancelmo Gois, em “O Globo”.

A mostra será uma pequena prévia do Museu Botafogo, cuja previsão para a abertura é somente em abril de 2025. A exposição terá imagens em 4k e som de cinema. Nela, o visitante é convidado a uma viagem 360º pelos gramados e arquibancadas ao lado dos campeões dada Libertadores. Há, também, momentos marcantes do tri nacional, além de fotos com réplicas oficiais das taças.

“O Eterno Glorioso” é fruto de uma parceria entre a SAF do clube, comandada pelo empresário norte-americano John Textor, e a Mude Brasil (administradora de museus esportivos).

Com 900 metros quadrados, o museu do Botafogo teve sua inauguração postergada por conta dos títulos da Copa Libertadores e do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.