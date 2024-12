Jornalista diz que São Paulo sondou Dybala; clube descarta negociação

No planejamento para a próxima temporada, o São Paulo teria sondado a situação de Paulo Dybala para reforçar a equipe. O jogador de 31 anos está com seu contrato junto à Roma perto do fim e, portanto, o Tricolor paulista viu com bons olhos a possibilidade.

A pesquisa aconteceu após o time paulista receber uma sinalização de um parceiro comercial disposto a arcar com o salário de um nome de peso. Com a pesquisa no mercado, chegaram ao nome do meia argentino. As informações são do jornalista André Hernan, no site Uol.

Apesar da notícia publicada, o clube respondeu ao jornalista que “Dybala é um grande jogador, que dispensa qualquer tipo de comentário. Mas não estamos negociando com ele, e não há qualquer possibilidade de trazê-lo”.

A sondagem do São Paulo por Dybala, de acordo com Hernan, não passou de uma pesquisa superficial sobre os valores do atleta e as condições de negócio. O contrato com o time italiano vai até junho de 2025, mas em janeiro o jogador poderá assinar um pré-contrato.

O jogador argentino está na Itália desde que saiu da América do Sul em 2012. Assim, passou pelo Palermo e, posteriormente, defendeu a Juventus por sete temporadas antes de se transferir para a Roma. Na Loba, já disputou 18 jogos em 2024, com dois gols e uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.