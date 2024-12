Prêmio Marta de gol mais bonito do ano da FIfa vai para … Marta!

Desde a temporada passada, a Fifa concedeu o prêmio Marta para quem faz o gol mais bonito da temporada do futebol feminino. E neste ano, quem levou a premiação foi exatamente ela, a Rainha Marta, pelo gol que marcou diante da Jamaica com a camisa da Seleção Brasileira, em junho deste ano. A seis vezes melhor do mundo driblou a marcadora e acertou da entrada da área. Pintura total.

“Fico muito feliz com o resultado e competir com um gol fantástico e maravilhoso para mim, e mais ainda em receber um prêmio que leva o meu nome”, disse Marta, que já pode ser considerada favorita a bisar o pr~emio,pelo golaço que marcou na semifinal daLIga americcana deste ano.

Marta venceu as seguintes finalistas

Delphine Cascarino (Lyon) – Lyon x Benfica

Marina Hegering (Wolfsburg) – Essen x Wolfsburg

Sakina Karchaoui (França) – França x Suécia

Paulina Krumbiegel (Hoffenheim) – Duisburg x Hoffenheim

Nina Matejic (Sérvia) – Sérvia x Inglaterra

Beth Mead (Arsenal) – Arsenal x West Ham

Giuseppina Moraca (Lazio) – Lazio x Bologna

Asisat Oshoala (Barcelona) – Barcelona x Benfica

Trinity Rodman (Estados Unidos) – Estados Unidos x Japão

