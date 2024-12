Gabi Portilho é eleita para a seleção feminina do ano do Fifa The Best

A Fifa anunciou nesta terça-feira (17) a seleção do ano do futebol feminino em cerimônia em Doha, no Qatar. Entre as eleitas está a brasileira Gabi Portilho, que atuava no Corinthians e foi medalha de prata nas Olimpíadas de Paris com a Seleção Brasileira.

Veja como ficou a seleção do ano do futebol feminino.

Goleira: Alyssa Naeher

Defensoras: Lucy Bronze, Irene Paredes, Naomi Girma e Ona Battle

Meio-campistas: Horan, Gabi Portilho, Aitana Bonmatí e Guijarro

Atacantes: Salma Paralluelo e Graham Hansen

The Best FIFA Women’s 11#TheBest pic.twitter.com/koGIZA8mbu — iDiski Times (@iDiskiTimes) December 17, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.