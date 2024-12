Emiliano Martínez é eleito o melhor goleiro pelo Fifa The Best 2024

O argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, foi eleito melhor goleiro do mundo na temporada. O prêmio aconteceu no Fifa The Best 2024, na tarde desta terça-feira em Doha, no Qatar. O arqueiro, de 32 anos, foi protagonista do título da Copa América e ainda venceu a Bola de Ouro em outubro.

Dibu Martínez se tornou o primeiro a vencer o prêmio da Fifa pela segunda vez. Ele, afinal, também faturou o prêmio em 2022, quando foi fundamental na conquista da Argentina na Copa do Mundo.

Dibu Martínez atingiu campanha muito boa com o Aston Villa na Premier League – 4º lugar e vaga na Liga dos Campeões – e título da Copa América com a Argentina. Além dos feitos coletivos, o goleiro se destacou por diversos espetaculares tanto pelo clube quanto pela seleção.

