Vini Jr vence o prêmio The Best da Fifa

Acabou o suspense! Vini Jr foi eleito nesta terça-feira (17) como o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best, da Fifa, em evento realizado em Doha, no Qatar.

O jogador do Real Madrid torna-se, dessa forma, o primeiro brasileiro a vencer o prêmio da Fifa, existente desde 2016. O melhor brasuca era Neymar, que terminara em terceiro na edição de 2017. Antes da premiação levar esse nome, Romário (1994), Ronaldo (1997 e 2002), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007) haviam conquistado o posto de melhor do mundo pela Fifa.

LEIA MAIS: Botafogo planeja permanência do técnico Artur Jorge

Vini Jr desbanca, assim, os outros nove finalistas: Dani Carvajal (Real Madrid e Espanha), Haaland (Manchester City e Noruega), Valverde (Real Madrid e Uruguai), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen e Alemanha), Bellingham (Real Madrid e Inglaterra), Mbappé (Paris Saint-Germain/Real Madrid e França), Lamine Yamal (Barcelona e Espanha), Lionel Messi (Inter Miami e Argentina), Rodri (Manchester City e Espanha) e Toni Kroos (Real Madrid (aposentado) e Alemanha).

Lionel Messi, aliás, era o atual vencedor das últimas duas edições. O argentino é o líder em premiações, conquistando três vezes o troféu de melhor do mundo pela Fifa. Foram nos anos de 2019 (Barcelona), 2022 (PSG) e 2023 (Inter Miami).

Cristiano Ronaldo venceu duas vezes (em 2016 e 2017, ambas pelo Real Madrid), enquanto Lewandowski venceu outras duas (em 2020 e 2021, ambas pelo Bayern). O outro vencedor era Luka Modric, que venceu em 2018 atuando pelo Real Madrid.

Confira todas as premiações do The Best!

Fifa Fan Award (Melhor torcedor) – Guilherme Gandra Moura, torcedor do Vasco

Prêmio Puskás (gol mais bonito no masculino) – Alejandro Garnacho (Manchester United)

Prêmio Marta (gol mais bonito no feminino) – Marta (Seleção Brasileira)

Fair Play – Thiago Maia, do Inter, pela ajuda humanitária nas enchentes do Rio Grande do Sul

FIFPro World 11 feminino – Naeher; Bronze, Girma, Paredes e Batlle; GABI PORTILHO, Guijarro, Horan e Bonmatí; Graham Hansen e Paralluelo.

Melhor treinador(a) de futebol feminino – Emma Hayes (seleção do Estados Unidos)

Melhor goleira de futebol feminino – Alyssa Naeher (Chicago Red Stars-EUA e seleção dos Estados Unidos)

Melhor jogadora – Aitana Bonmatí (Barcelona e seleção da Espanha)

FIFPro World 11 masculino – Dibu Martínez; Carvajal, Rüdiger, Ruben Dias e Saliba; Rodri, Bellingham e Toni Kroos; Yamal, Haaland e VINI JR.

Melhor treinador (a) de futebol masculino – Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor goleiro de futebol masculino – Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa e seleção da Argentina)

MELHOR JOGADOR – VINI JR (Real Madrid e Seleção Brasileira)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.