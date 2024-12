Gui, torcedor do Vasco, leva prêmio Fan Award do The Best

O pequeno torcedor do Vasco, Guilherme Gandra Moura, ou apenas Gui, foi agraciado pela Fifa nesta terça-feira (17) como vencedor do prêmio Fan Award do The Best, que premia o melhor torcedor do ano. Ele concorreu com o mexicano José Armando Gusman Mendoza (póstumo) e com o escocês Craig Ferguson.

A votação aberta para o público geral ocorreu através do site oficial da Fifa. Esta é a terceira vez que um brasileiro leva o prêmio: Silvia Grecco, torcedora do Palmeiras, venceu em 2019, enquanto Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Sport, venceu em 2020.

Conheça o pequeno Gui

Em junho de 2023, Gui, que sofre de uma rara condição genética conhecida como epidermólise bolhosa, esteve em coma após uma pneumonia. Ele acordou após 16 dias, com o vídeo dele e de sua mãe se reencontrando rapidamente se tornando viral.

Vascaíno fanático e fã de Gabriel Pec, hoje no LA Galaxy (EUA), rapidamente ganhou o mundo da bola por seu amor ao clube do coração. Assim que Gui deixou o hospital, conheceu o resto do time e começou uma amizade com Pec e parte do elenco, passando a participar de eventos no clube. Ele até entrou em campo com o ídolo (e amigo) no jogo entre Vasco e Atlético-MG, pelo Brasileirão de 2023, no Maracanã.

A repercussão era tamanha que o torcedor começou a receber presentes de jogadores de fora do Brasil. Além disso, recebia convites para conhecer a Seleção Brasileira, a casa de Neymar e até mesmo o presidente Lula. Para além do futebol, Gui trouxe luz, assim, à luta por melhores condições às pessoas com epidermólise bolhosa. Muito por conta de sua mãe, Tayane Gandra, saiu a “Lei Gui” no estado do Rio de Janeiro, que prevê o pagamento de pensão e custeamento de medicamentos, curativos e outras despesas a portadores da doença.

