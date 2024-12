The Best: Carlo Ancelotti e Emma Hayes levam como melhores técnicos

Carlo Ancelotti é o melhor técnico do ano em premiação da Fifa, o The Best. A confirmação ocorreu nesta terça-feira (17/12), em cerimônia em Doha, no Qatar, onde acontece o Mundial de Clubes 2024. O técnico do Real Madrid, que disputa a decisão do Mundial com o Pachuca nesta quarta-feira, enfim, superou outros quatro finalistas.

“É uma grande honra ganhar este prêmio. Mas quero agradecer a quem me deu a oportunidade de comandar um dos melhores clubes do mundo”, disse Ancelotti.

Finalistas para melhor técnico (masculino)

Carlo Ancelotti (Itália) – Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina) – Argentina

Luis de la Fuente (Espanha) – Espanha

Pep Guardiola (Espanha) – Manchester City

Xabi Alonso (Espanha) – Bayer Leverkusen

Emma Hayes leva no feminino

A inglesa Emma Hayes, treinadora que comandou a Seleção dos EUA e o Chelsea na temporada, era a favorita. Assim, confirmou a tendência, levando a premiação da Fifa. Dessa forma, superou sete finalistas, incluindo Arthur Elias, treinador do Corinthians, que assumiu a Seleção Brasileira, conquistando a prata nos Jogos Olímpicos.

Finalistas para melhor técnico (feminino)

Arthur Elias (Brasil) – Brasil

Elena Sadiku (Suécia) – Celtic

Emma Hayes (Inglaterra) – Chelsea/EUA

Futoshi Ikeda (Japão) – Japão

Gareth Taylor (Inglaterra) – Manchester City

Jonatan Giráldez (Espanha) – Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (França) – Paris FC

Sonia Bompastor (França) – Olympique Lyon/Chelsea

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.