Vini Jr é o primeiro brasileiro melhor do mundo desde 2007

Vini Jr é o melhor jogador do mundo em 2024! O craque do Real Madrid encerrou, dessa forma, um hiato de 17 anos sem que brasileiros levassem o prêmio da Fifa. Antes do atacante, o último vencedor era Kaká, que venceu em 2007 atuando pelo Milan.

Desde então, a premiação ficou afunilada basicamente entre Cristiano Ronaldo e Messi, que levaram os prêmios por dez anos consecutivos. Até que em 2018, Luka Modric, do Real Madrid e da seleção da Croácia, encerrou este “jejum”.

Este é, então, a 16ª vez que um brasileiro leva o prêmio de melhor do mundo da Fifa. Os prêmios anteriores foram de Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970) – estes, de maneira retroativa -, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) e Kaká (2007).

Confira os vencedores de 1994 em diante

1994 – Romário (Brasil – Barcelona)

1995 – George Weah (Libéria – Milan)

1996 – Ronaldo (Brasil – Inter de Milão)

1997 – Ronaldo (Brasil – Inter de Milão)

1998 – Zidane (França – Juventus)

1999 – Rivaldo (Brasil – Barcelona)

2000 – Zidane (França – Juventus)

2001 – Luís Figo (Portugal – Real Madrid)

2002 – Ronaldo (Brasil – Inter de Milão e Real Madrid)

2003 – Zidane (França – Real Madrid)

2004 – Ronaldinho (Brasil – Barcelona)

2005 – Ronaldinho (Brasil – Barcelona)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália – Juventus e Real Madrid)

2007 – Kaká (Brasil – Milan)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal – Manchester United)

2009 – Lionel Messi (Argentina – Barcelona)

2010 (em parceria com a France Football) – Lionel Messi (Argentina – Barcelona)

2011 (em parceria com a France Football) – Lionel Messi (Argentina – Barcelona)

2012 (em parceria com a France Football) – Lionel Messi (Argentina – Barcelona)

2013 (em parceria com a France Football) – Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid)

2014 (em parceria com a France Football) – Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid)

2015 (em parceria com a France Football) – Lionel Messi (Argentina – Barcelona)

2016 (Já como The Best) – Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal – Real Madrid)

2018 – Luka Modric (Croácia – Real Madrid)

2019 – Lionel Messi (Argentina – Barcelona)

2020 – Robert Lewandowski (Polônia – Bayern)

2021 – Robert Lewandowski (Polônia – Bayern)

2022 – Lionel Messi (Argentina – PSG)

2023 – Lionel Messi (Argentina – Inter Miami)

2024 – VINI JR (Brasil – Real Madrid)

