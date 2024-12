Seleção do ano da Fifa tem Vini Jr e cinco jogadores do Real Madrid

A Fifa e o Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro) anunciaram, nesta terça-feira (17), a seleção ideal do Prêmio The Best do futebol masculino da temporada 2023/24. O representante brasileiro foi Vini Jr, que também foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação. O Real Madrid, vencedor da Champions e do Campeonato Espanhol, contou com cinco jogadores na lista.

Três jogadores que atuam no futebol brasileiro estavam concorrendo à eleição: o meia Thiago Almada, contratado pelo Botafogo no meio deste ano, e Germán Cano e Paulo Henrique Ganso, campeões da Libertadores pelo Fluminense. O trio, contudo, não ficou entre os 11 ideais.

Além disso, o Brasil teve mais indicados que atuam no futebol europeu, mas que também ficaram fora da lista. São eles o goleiro Ederson (Manchester City), os zagueiros Nino (Zenit-RUS e que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Dante (Nice), e o atacante Rodrygo (Real Madrid).

Veja a seleção da Fifa

Goleiro: Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha), Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha), Rúben Dias (Manchester City/Portugal); William Saliba (Arsenal/França)

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Rodri (Manchester City/Espanha) e Toni Kroos (Real Madrid/ Alemanha)

Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/Espanha), Erling Haaland (Manchester City/Noruega) e Vini Jr (Real Madrid/Brasil)

