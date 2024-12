Artista plástico detona assessoria de Neymar após presente

O artista plástico Fernando Quevedo revelou uma frustração vivida em relação a uma tela pintada com inspiração em Neymar. O profissional teve uma obra utilizada em uma produção da Netflix que conta um pouco da história do camisa 10 do Al Hilal. Porém, após contatos com a assessoria do jogador, acabou tendo os planos de uma possível valorização frustrados. A informação foi divulgada por Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’.

De acordo com Quevedo, o objetivo de revelar o caso busca apenas mostrar a injustiça que ele sofreu, sem criar polêmica.

“Tudo começou quando pintei obras na temática clows heróis e vilões. Uma das telas retratava o Neymar numa mistura de Batman e Coringa. A assessoria do Neymar entrou em contato comigo dizendo que ele tinha adorado a obra e estava perguntando se era presente ou se era pra vender. Eu disse que era presente. Pouco tempo depois, a equipe jurídica me mandou um e-mail dizendo que minha obra poderia aparecer em um pequeno projeto deles. O contrato era para utilização da minha obra em um documentário. No contrato constava que eu cedia todos os direitos de imagem”, recordou, para posteriormente citar sua surpresa: