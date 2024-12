Real Madrid x Pachuca: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid e Pachuca decidem, nesta quarta-feira, 18/12, às 14h (de Brasília), a Copa Intercontinental de 2024. O jogo em Doham no Qatar, serpa no estádio Lusail, palco na final da Copa do Mundia de 2022. Para o Pachuca, será o terceiro jogo do time mexicano, campeão da Champions da Concacaf. Já o gigante espanhol, como vencedor da Liga dos Campeões da Europa, teve o direiro de entrar automaticamente na final. Este será o primeiro jogo em que Vini Jr entrará em campo como o melhor do mundo pela Fifa (The Best), premiação que levou nesta terça-feira (17/12).

Assim, o Pachuca, que eliminou o Botafogo e Al Ahly que foi uma vez semifinalista (2017), vai tentar seu primeiro Mundial. Mas o Real Madrid vai atrás do nono caneco, já que venceu em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Este jogo terá arbitragem venezuela, com Jesús Valenzuela no apito.

Onde assistir

Os canais Globo e SporTV transmitem a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Ancelotti não conta com os jogadores lesionados há tempos, como Carvajal, Militão e Alaba. Outro que dificilmente estará em campo é Mbappé. Apesar de relacionado e provavelmente no banco, o craque francês ainda sente uma lesão muscular desde o jogo com a Atalanta, pela Champions. Assim, a zaga será Tchouaméni (improvisado) e Rüdiger. Na frente, um quarteto de feras: Arda Güler, Bellingham, Rodrygo e Vini Jr.

O treinador Ancelotti, que se sagrou o melhor técnico do ano no The Best da Fifa, aproveitou para pregar total respeito ao Pachuca:

“Todos os jogos são uma armadilha. Afinal, se o Pachuca chegou aqui, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então, preciso respeitá-lo pelo que é e pela qualidade que tem. Uma final é sempre uma emoção especial e uma preocupação antes do jogo. Por isso, precisei preparar bem a equipe para esta decisão.”

Astro da equipe e que participou da coletiva juntamente com Ancelotti, Bellingham – terceiro colocado como o melhor da Fifa, atrás do campeão Vini Jr e Rodri- disse que conhece pouco do Pachuca. Mas o suficiente para fazer um bom jogo. Contudo, com muito respeito a um rival que veio bem nas primeiras partidas.

“Ancelotti nos contou algumas coisas sobre o Pachuca. Parecem jogar muito bem, com intensidade, com certeza será um grande jogo. Mas temos de ter cuidado. Eles estão aqui na final porque merecem”.

Vini Jr, o melhor do mundo

Bellingham aproveitou para falar De Vini Jr e sua escolha como melhor do mundo, lembrado que a coletiva ocorreu antes do anuncio oficial do Brasileiro como o The Best-2024 pela Fifa:

“Concordo totalmente. É um prazer jogar com o Vinicius, ele nos ajuda a conquistar títulos. Fico feliz por ele.”

Como chega o Pachuca

A maior ausência no Pachuca é Barreto. O zagueiro se machucou no jogo contra o Botafogo, desfalcou o time no triunfo sobre o Al Ahly e não se recuperou a tempo para a grande final. Assim, o argentino Gustavo Cabral, que o substituiu na semifinal e se saiu bem, segue formando a dupla de zaga com Luis Rodríguez. As apostas do técnico Guillermo Almada está em Montiel, garoto de 18 anos que vem chamando a atenção, e Idrissi, que foi o melhor do time nos dois primeiros jogos e fez um gol de placa diante do Botafogo.

“Estaremos decidindo um campeonato. Temos que seguir mostrando valentia”, disse o treinador Guillermo Almada.

Deossa, que disputa a vaga de titular com Gonzálvez, diz que a motivação é pelo que o time mexicano representa.

“Todo o trabalho que temos feito é enorme e é uma grande final, enfrentar o maior time do mundo. Esperamos sair campeões. É um jogo difícil, mas temos de sonhar.”

Real Madrid x Pachuca

Copa Intercontinental-2024 (Final)

Data e horário: 18/12/2024, 14h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium, Doha (QAT)

REAL MADRID: Courtois, Vázquez, Tchouameni, Rüdiger e Fran Garcia;Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler e Jude Bellingham; Rodrygo e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

PACHUCA: Carlos Moreno, Bryan Gonzalez, Gustavo Cabral, Luis Rodriguez e Micolta; Pedro Pedraza, Arturo Gonzalez (Deossa), Alan Bautista e Elias Montiel, Oussama Idrissi e Salomon Rondon. Técnico: Guillermo Almada

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

