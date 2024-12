Superliga Europeia ganha novo nome e formato

A ‘A22 Sports Management’, organizadora da Superliga Europeia, anunciou que apresentou uma proposta à Uefa e à Fifa para obter o reconhecimento oficial da competição, que agora traz mudanças importantes em relação ao projeto original. Primeiro, a competição não será mais chamada de “Superliga Europeia”, mas sim “Liga Unify”. Além disso, outra novidade é o formato, que contará com quatro divisões e uma fase final no estilo “final four”, realizada em um único país.

A principal divisão, chamada Liga das Estrelas, terá 16 equipes divididas em dois grupos de oito. Cada time jogará 14 partidas (ida e volta), e os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final, também em jogos de ida e volta. Por outro lado, as semifinais e a final acontecerão em jogos únicos, em campo neutro, no mesmo país. Esse formato também estará presente nas outras três divisões.

A qualificação para a competição dependerá do desempenho dos clubes em suas ligas nacionais, alinhando-se ao conceito do “Modelo Esportivo Europeu” definido pela Uefa.

Além disso, a competição contará com a plataforma Unify, um serviço de streaming lançado em dezembro de 2023. A Unify transmitirá todos os jogos ao vivo e oferecerá duas opções de acesso: gratuitamente com anúncios ou por meio de pacotes premium.

