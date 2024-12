André Hernan acerta com empresa e pode atuar ao lado de Galvão Bueno

O jornalista André Hernan, que deixou a Globo há quase três anos, firmou vínculo com a Amazon Prime para 2025. O profissional seguirá na cobertura dos jogos da Copa do Brasil, já que fez participações pontuais na última edição. Houve também a adição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do portal “LeoDias”.

Deste modo, há a chance de o repórter formar uma parceria com o narrador Galvão Bueno. Afinal, o locutor chegou a um acordo com o serviço de streaming para ser o principal profissional do segmento da empresa em transmissões esportivas.

A saída de André Hernan da Globo ocorreu em abril de 2022, depois de quase alcançar 20 anos como funcionário da emissora da família Marinho. Assim, em seu currículo, conta com a participação em coberturas de grandes eventos esportivos. Alguns exemplos são Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Eurocopa e Olimpíadas. Atualmente, o jornalista escreve para o portal “UOL” e tem seu canal no YouTube, com mais de 300 mil inscritos.

Treta entre André Hernan e Ronaldo Giovanelli

O clima esquentou entre Ronaldo Giovanelli e André Hernan na manhã desta terça-feira (17) nas redes sociais. Isso porque o comentarista do ‘Jogo Aberto’, da Band, ironizou ao vivo a informação dada pelo jornalista recém-contratado pela Amazon, sobre Paulo Dybala no São Paulo. O ex comunicador da Globo não deixou barato e usou seu perfil nas redes sociais para disparar contra o trabalho do corintiano.

A troca de farpas evidentemente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões no ‘X’ nesta manhã (17). Em menos de uma hora, a publicação em resposta ao jornalista já contava com mais de seis mil curtidas e mais de mil interações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.