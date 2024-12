Vini Jr é o primeiro melhor do mundo revelado pelo Flamengo

Vinicius Junior foi eleito o ‘The Best’, em cerimônia realizada em Doha, no Qatar, nesta terça-feira (17). Ele, assim, torna o primeiro jogador considerado melhor do mundo que começou a sua carreira pelo Flamengo. Depois disso, ele foi para o Real Madrid, onde se destacou e conseguiu o feito.

Vini estreou com a camisa do Flamengo em 2017 e em sua primeira temporada como jogador profissional marcou quatro gols em 37 partidas. No ano seguinte, foram 10 gols em 32 jogos até o mês de junho, quando embarcou para a Espanha para ganhar o mundo. No total, Vini disputou 70 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 14 gols, além de distribuir cinco assistências.

Vini Jr, aliás, foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Liga dos Campeões. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

O craque ainda encerrou, dessa forma, um hiato de 17 anos sem que brasileiros levassem o prêmio da Fifa. Antes do atacante, o último vencedor era Kaká, que venceu em 2007 atuando pelo Milan.

