Artilheiro do Shenhua na AFC, brasileiro fala sobre disputa de sua primeira competição internacional

O atacante André Luis começou a disputar neste ano sua primeira competição internacional na carreira. Camisa 9 do Shanghai Shenhua, o brasileiro tem se destacado na AFC Champions League e é o artilheiro do time no torneio, com quatro gols em seis jogos.

Feliz com o rendimento, André celebrou a oportunidade de participar da AFC e ressaltou que espera dar sequência à boa fase nas próximas rodadas do campeonato.

“Essa AFC tem sido muito especial para mim, já que é minha primeira competição internacional. Sempre sonhei com momentos assim, e poder marcar gols e ajudar o Shenhua tem sido incrível. Sempre trabalhei bastante para contribuir para a equipe e meus companheiros. Espero seguir nesse ritmo nos próximos jogos da competição”, disse.

Após ter seus últimos jogos realizados no começo deste mês, a AFC entra em pausa e volta a ser disputada em fevereiro, quando acontecem as rodadas finais da primeira fase. No Grupo A da competição, o Shanghai Shenhua está na nona colocação e precisa somar pontos nas partidas restantes para se classificar à próxima fase.

“Essas férias são importantes para que a gente possa recarregar as energias. Vamos aproveitar esse período de descanso para voltarmos ainda mais fortes e focados. Nosso objetivo é dar tudo de nós nas últimas rodadas e garantir essa classificação, que será muito importante para todos no clube. Vamos trabalhar duro para que o time avance e chegue longe na AFC”, acrescentou André.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.