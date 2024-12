Arsenal x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa 2024/25. Nesta quarta-feira (18), Arsenal e Crystal Palace se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da competição mata-mata. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e quem vencer garante a classificação para a semifinal.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming).

Como chega o Arsenal

O Arsenal faz um bom início de temporada e ostenta uma invencibilidade de oito partidas, somando todas as competições. No entanto, o time londrino vem de dois empates seguidos na Premier League, que o deixaram mais distante da liderança. Atualmente, os Gunners têm 30 pontos, seis atrás do Liverpool, líder da competição.

Para o jogo desta quarta-feira, o Arsenal enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Gabriel Magalhães, Ben White e Takeriho Tomiyasu, lesionados, são baixas confirmadas. Já Riccardo Calafiori e Zinchenko, em recuperação, aparecem como dúvidas.

Além disso, a expectativa é que o técnico Mikel Arteta poupe alguns jogadores e faça algumas alterações na equipe.

Como chega o Crystal Palace

Por outro lado, o Crystal Palace atravessa um bom momento após um início ruim de temporada. O time está invicto há cinco jogos, todos pela Premier League, com duas vitórias e três empates. Assim, a equipe está na 15ª posição, com 16 pontos, quatro a mais que o Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento.

Por fim, Chadi Riad e o ex-Flamengo Matheus França, lesionados, são baixas confirmadas no Crystal Palace.

Arsenal x Crystal Palace

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 18/12/204, às 16h30 (de Brasília).

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING).

Arsenal: Raya; Timber, William Saliba, Jakub Kiwior e Kieran Tierney; Ethan Nwaneri, Jorginho e Merino; Saka, Sterling e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Crystal Palace: Matt Turner; Marc Guehi, Trevoh Chalobah e Maxence Lacroix; Daniel Muñoz, Will Hughes, Jefferson Lerma e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Eberechi Eze e Edward Nketiah (Jean-Philippe Mateta). Técnico: Oliver Glasner.

Árbitro: Andy Madley (ING).

