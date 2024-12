Atalanta x Cesena: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa Itália 2024/25. Nesta quarta-feira (18), a Atalanta recebe o Cesena às 14h30 (de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da competição mata-mata. A bola rola no Gewiss Stadium, em Bergamo, e quem vencer garante a classificação para as quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Vini Jr vence o prêmio The Best da Fifa

Como chega a Atalanta

Líder isolada do Campeonato Italiano, a Atalanta faz sua estreia na competição e aparece como favorita para conquistar a vaga para as quartas de final.

No entanto, o técnico Gasperini terá alguns desfalques para o jogo desta quarta-feira. Isto porque o zagueiro Giorgio Scalvini e o atacante Gianluca Scamacca, lesionados, estão fora. Além disso, Isak Hien aparece como dúvida.

Apesar disso, a tendência é que a Atalanta entre em campo com um time alternativo, na qual o treinador vai dar oportunidade para alguns jogadores.

Como chega o Cesena

Por outro lado, o Cesena disputa a segunda divisão do futebol italiano e está na quinta posição, ainda com o sonho de chegar à elite.

Contudo, a equipe terá um grande desfalque para enfrentar o time que lidera o Campeonato Italiano. Artilheiro do time na temporada, Cristian Shpendi se lesionou no último compromisso do clube e será ausência nesta quarta-feira.

Dessa maneira, com a exceção do atacante, o técnico Michele Mignani poderá contar com todos os seus jogadores à disposição.

Atalanta x Cesena

Oitavas de final da Copa Itália 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 18/12/204, às 14h30 (de Brasília).

Local: Gewiss Stadium, em Bergamo (ITA).

Atalanta: Patricio; Djimsiti, Tolói e Godfrey; Palestra, De Roon, Pasalic e Zappacosta; Samardzic e Brescianini; Zaniolo. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Cesena: Pisseri; Curto, Prestia e Mangraviti; Ceesay, Calo, Bastoni e Donnarumma; Berti e Antonucci; Van Hooijdonk. Técnico: Michele Mignani.

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.