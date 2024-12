Juventus goleia Cagliari e vai às quartas da Copa Itália

A Juventus está classificada para as quartas de final da Copa Itália. Nesta terça-feira (17), a Velha Senhora goleou o Cagliari por 4 a 0, no Allianz Stadium, em Turim, e confirmou a classificação. O técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta optou por mandar a campo um time misto e a Juve conseguiu se impor para conquistar o triunfo diante de seus torcedores. Vlahovic abriu o placar na reta final do primeiro tempo, enquanto Koopmeiners, em belo gol de falta, Francisco Conceição e Nicolás González completaram a vitória na segunda etapa.

Além disso, a Juve, atual e maior campeão da Copa Itália, se recuperou de uma sequência de quatro empates seguidos no Campeonato Italiano. Assim, a equipe aproveitou a vantagem de jogar em casa para reencontrar o caminho das vitórias na temporada.

Classificada, a Juventus vai encarar o Empoli nas quartas de final da Copa Itália para defender o título e buscar mais um troféu nacional.

