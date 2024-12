Monaco x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25. Nesta quarta-feira (18), Monaco e PSG se enfrentam, às 17h (de Brasília), na partida de abertura da 16ª rodada da Ligue 1, no Stade Louis II, em duelo que movimenta a parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Monaco

Em casa, o Monaco terá a chance de se aproximar da briga pela liderança e bater o atual líder da Ligue 1. No momento, o clube do principado é o terceiro colocado, com 30 pontos, sete a menos que o PSG. Ou seja, em caso de triunfo, a equipe pode subir para a segunda posição e diminuir a vantagem dos líderes para quatro pontos.

A baixa mais recente do PSG fica por conta de Jordan Teze, suspenso, que se junta aos lesionados Folarin Balogun e Radoslaw Majecki na lista de desfalques. No entanto, Vanderson, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a estar à disposição do técnico Adi Hutter.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG é o líder isolado da competição, com sete pontos de vantagem para o Olympique de Marselha e o próprio Monaco, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Assim, o time comandado pelo técnico Luis Enrique pode ampliar a ‘gordura’ no topo da tabela e dar um grande passo em busca de mais um título nacional.

Além disso, o clube de Paris não terá desfalques de última hora para o jogo desta quarta-feira. Os únicos desfalques do PSG são o zagueiro Kimpembe e o meio-campista Senny Mayulu, que seguem no departamento médico.

Monaco x PSG

16ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 18/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Stade Louis II, em Mônaco (FRA).

Monaco: Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Henrique; Matazo, Camara, Akliouche, Ben Seghir, Golovin; Embolo. Técnico: Adi Hutter.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Pachio, Beraldo e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Zaïre-Emery; Asensio, Barcola e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: François Letexier (FRA).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube).

