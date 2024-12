Richarlison descarta saída do Tottenham e mantém foco em recuperação

Com a notícia sobre o interesse do Flamengo na contratação de Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, o brasileiro ganhou as manchetes do mercado da bola nesta terça-feira (17). De acordo com informações da ‘ESPN’, apesar da especulação, há obstáculos para o retorno do atacante ao Brasil. O principal é que o Tottenham não deseja liberá-lo, e o técnico Ange Postecoglou conta com o jogador até o fim da temporada europeia, em junho de 2025. O jogador já teve, inclusive, uma reunião com a comissão técnica para reforçar essa posição.

Dessa maneira, Richarlison tem mantido a mesma resposta a todas as propostas: agradece o interesse, mas está focado em cumprir seu contrato e se recuperar no próprio Tottenham.

Nesta temporada, o atacante tem enfrentado problemas com lesões que o afastaram de boa parte dos jogos. Embora isso o incomode, o plano é se recuperar totalmente e reconquistar seu espaço no time.

Com contrato válido até junho de 2027, Richarlison só cogitaria uma mudança caso deixasse de ser utilizado regularmente no Tottenham. Antes da recente lesão muscular na coxa, ele esteve no banco de reservas e entrava durante as partidas.

