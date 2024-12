Em busca de atacante, Fluminense faz oferta por Pitta, do Cuiabá

O Fluminense não esconde que busca a contratação de um atacante para 2025. Entre os nomes especulados no clube carioca estão Vegetti, do Vasco, e Tiquinho Soares, do Botafogo. No entanto, nenhuma negociação avançou. Agora, nesta terça-feira, o nome da vez foi Pitta, do Cuiabá.

Assim como nas tentativas anteriores, o Fluminense não teve sucesso nas tratativas e recebeu um “não” do Cuiabá. A proposta tricolor era superior à apresentada pelo Bahia, mas o clube mato-grossense pede cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões) pelo atacante, valor considerado elevado.

Apesar do rebaixamento do Cuiabá para a Série B em 2025, Pitta se valorizou no mercado. Outro interessado no atacante foi o Vasco, que também busca reforços para o setor ofensivo. O contrato do jogador paraguaio com o Cuiabá vai até 2026.

Fluminense fez apenas uma contratação até o momento

Desde que chegou ao Cuiabá, em 2023, Pitta disputou 61 jogos, marcou 21 gols e deu duas assistências. Suas boas atuações o levaram a ser convocado para a seleção paraguaia, onde foi titular em três dos cinco jogos que disputou.

Até o momento, a única contratação confirmada pelo Fluminense para 2025 é a do goleiro Lucas Arcanjo, ex-Vitória. A negociação custará cerca de R$ 6 milhões.

