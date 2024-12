Palmeiras tem interesse em zagueiro argentino com passagem pelo Barcelona

O Palmeiras segue de olho no mercado sul-americano para reforçar o seu elenco. Após a chegada de Facundo Torres, o Verdão está interessado no zagueiro argentino Santi Mingo, de 23 anos, que atualmente defende o Defensa y Justicia, da Argentina. O defensor é um pedido especial da comissão técnica de Abel Ferreira.

Santi Mingo tem uma carreira agitada desde antes de estrear no profissional. Ainda na base do Boca Juniors, em 2020, o zagueiro foi vendido pelo Barcelona. Pelo clube catalão, atuou apenas pelo time B. Sem oportunidades na equipe principal, partiu em definitivo para o Leuven, da Bélgica. No ano seguinte, chegou ao clube argentino por empréstimo e, neste ano, houve a compra.

Apesar da fraca temporada do Defensa em 2024, Mingo terminou o ano como um dos destaques. Desde o ano passado o defensor atuou em 70 partidas, com quatro gols marcados e uma assistência.

Para ficar com o zagueiro, que já está no radar desde novembro, o Palmeiras terá que desembolsar uma quantia de, pelo menos, 7 milhões de dólares, cerca de R$ 40 milhões de reais.

