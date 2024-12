Confira os votos dos treinadores brasileiros no The Best

Vini Jr foi coroado como melhor jogador do mundo na premiação do Fifa The Best, que aconteceu na tarde desta terça-feira (17). Para chegar ao prêmio, o craque brasileiro contou com os votos dos treinadores do país que estão espalhados pelo mundo.

Além de Dorival Júnior, também votaram em Vini: Sylvinho, da Albânia, Vinicius Eutrópio, de Brunei, e Juliano Schmeling, de Vanuatu. Os quatro representam o Brasil entre os treinadores do futebol masculino de seleções.

Na sequência da lista, apenas Sylvinho colocou Rodri. Dorival foi de Bellingham, Eutrópio votou em Valverde e Schmeling em Toni Kroos. Na terceira colocação, os comandantes do Brasil, de Brunei e Vanuatu colocaram Yamal, enquanto o técnico da Albânia elencou o craque inglês do Real Madrid.

Já na votação de melhor goleiro, novamente uma unânimidade, com o brasileiro Ederson. Na segunda colocação, Sylvinho e Eutrópio votaram em Lunin, enquanto Dorival colocou Unai Simón e Schmeling foi de Donnarumma. O espanhol foi o terceiro colocado do treinador da Albânia, enquantos os comandantes de Brunei e Vanuatu selecionaram o vencedor, Dibú Martinez, e o técnico da seleção elencou o francês Mike Maignan.

Já entre os treinadores, houve a primeira discordância. Dorival, Sylvinho e Eutrópio votaram no vencedor, Carlo Ancelotti. Porém, para Schmeling, o italiano ficou atrás de Xabi Alonso, que foi segundo colocado do técnico do Brasil e de Brunei e terceiro para o da Albânia. Luis de la Fuente apareceu na segunda posição do ex-treinador do Corinthians e na terceira do ex-São Paulo e do ex-Figueirense. Pep Guardiola foi quem fechou o pódio do comandante de Vanuatu.

Votações no feminino

Entre as mulheres, o Brasil também possui quatro representantes. Arthur Elias, do Brasil, Emily Lima, do Peru, Fabio Fukumoto, do Paraguai, e José Ricardo Rambo, de Hong Kong. Entre as jogadoras, Emily e Rambo votaram na vencedora, Aitana Bonmati. Já Elias e Fukumoto votaram na norueguesa Caroline Graham Hansen, que ficou na terceira posição.

Na conclusão do pódio, o treinador da Seleção elencou a ganhadora e Tabitha Chawinga. Já Emily colocou Lucy Bronze e Lindsey Horan. Rambo também votou em Lucy e Barbra Banda. Por outro lado, Fukumoto colocou Salma Paralluelo antes da vencedora do The Best.

Entre os treinadores, Arthur Elias ficou na terceira colocação e só ficou na primeira colocação do comandante da Albirroja. Ele e Emily votaram na vencedora, Emma Hayes, treinadora dos Estados Unidos. Já Rambo colocou o japonês Futoshi Ikeda no topo e depois a inglesa. Na sequência, Elias e Fukumoto colocaram o espanhol Jonatan Giráldez e a treinadora do Peru elencou a francesa Sonia Bompastor, que fechou o pódio do técnico de Hong Kong. Já o comandante do Brasil selecionou o inglês Gareth Taylor, a da Bicolor foi de Sandrine Soubeyrand e o do Paraguai enfim colocou a que venceu.

Já nas goleiras, Elias e Fukumoto votaram na vencedora Alyssa Naeher. Por outro lado, Rambo fechou o pódio com a primeira colocada e votou em Ayaka Yamashita, enquanto Emily colocou a norte-americana na segunda posição e considerou Mary Earps a melhor de todas. A inglesa apareceu na segunda colocação dos comandantes do Brasil e Hong Kong.

Para fechar o pódio, Fukumoto selecionou Cata Coll e Ayaka. A espanhola apareceu na terceira colocação de Emily e Rambo. Já Arthur Elias encerrou a sua lista com a alemã Ann-Katrin Berger.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.