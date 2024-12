Bap, novo presidente do Flamengo, toma posse nesta quarta-feira

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o famoso Bap, será empossado na noite desta quarta-feira (18), às 20h (de Brasília) ao lado de seu vice, Flávio Willeman. Sendo assim, a cerimônia acontece no Salão Nobre da Gávea, sede social do clube carioca.

Dessa forma, o empresário, que recebeu 1.731 votos, será o mandatário do Rubro-Negro no próximo triênio 2025-2027. Ele disputou o pleito com Rodrigo Dunshee, que tinha o apoio do então presidente Rodolfo Landim e recebeu 1.166 votos. Maurício Gomes de Mattos também foi um dos candidatos e teve apenas 363 votos.

Além disso, Ricardo Lomba, novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, também estará presente na cerimônia desta quarta-feira (18). O dirigente recebeu 943 votos, vencendo Álvaro Ferreira, que obteve 171 votos, além de dois votos nulos e dois brancos.

Vale lembrar que, pela primeira vez, a eleição do Flamengo aconteceu com urnas eletrônicas. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) forneceu o sistema semelhante ao utilizado nas eleições gerais e municipais. Algo que facilitou a contagem dos votos e a divulgação do resultado.

Ao longo do certame, Bap, da Chapa da Raça, Amor e Gestão (oposição), conquistou um importante apoio: do maior ídolo do clube, Zico. Fato importante para alavancar de vez sua campanha, assim como a presença do vice Flávio Willeman, que foi vice jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello.

Por fim, vale destacar que o candidato Luiz Eduardo Baptista afirmou, durante a campanha, ser completamente contrário à criação de SAF no Flamengo. A chapa do empresário ainda conta com os ex-dirigentes Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.