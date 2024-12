Presidente do Vitória revela interesse em Lelê, atacante do Fluminense

O Fluminense se aproxima do acerto com o goleiro Lucas Arcanjo , do Vitória, no valor de R$ 6 milhões. Assim, o clube carioca está disposto a envolver jogadores do seu elenco. Diante disso, o presidente do Leão da Barra, Fábio Mota, participou do podcast Arena Rubro-Negro e citou que tem interesse no atacante Lelê.

Por um outro lado, um dos problemas para o avanço da transação foi a grave lesão que o atacante sofreu na última temporada. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em abril, e passou por uma cirurgia. Desde então, segue em recuperação e ainda não voltou aos gramados.

A última partida de Lelê foi na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Colo-Colo (CHL), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

“(Lelê) Está lesionado, mas era minha primeira opção. Acabou de fazer uma cirurgia no joelho (em maio de 2024)”, disse Fábio Mota, sobre o interesse no atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.