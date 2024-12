Gabigol deixa escapar presença de Rafaella Santos em dump de viagem ao Japão

Gabigol sentiu na pele as consequências de uma das máximas mais populares da internet: “pode apagar, mas o print é eterno”. O ídolo do Flamengo reeditou um dump de fotos de sua viagem ao Japão, publicado na manhã desta quarta-feira (18) em seu Instagram, na tentativa de disfarçar o deslize que cometeu ao deixar Rafaella Santos aparecer ao fundo de um dos registros. Contudo, excluir a imagem só fez o assunto repercutir ainda mais nas redes sociais.

“Ele [Gabriel Barbosa] tinha postado uma foto em que Rafaella aparecia no fundo tomando água. Aí começaram a surtar, e ele apagou a foto”, escreveu um dos internautas.

Os rumores de um possível remember começaram a ganhar força há cerca de uma semana, quando amigos do casal publicaram fotos no mesmo restaurante, em Tóquio. O fotógrafo e amigo pessoal do atacante, Mário Farache, compartilhou um registro muito semelhante ao de Diego Magio, melhor amigo da irmã de Neymar, mudando apenas o ângulo.

Remember?

Novas informações sobre a possível reconciliação do casal começaram a surgir dias depois das fotos publicadas por Mário e Diego. Ao que tudo indica, Gabigol e Rafaella estão hospedados no mesmo hotel de luxo da capital japonesa, com diárias em suíte básica de R$ 10,1 mil até R$ 41,5 mil.

Vale destacar que o jogador do Flamengo, com contrato vigente até 31 de dezembro, está no Japão a convite da Mizuno – sua patrocinadora pessoal. Gabriel Barbosa visitou à sede da empresa, em Osaka, para celebração do contrato de seis anos entre as partes.

O passeio disponibilizou a Gabi uma imersão completa no mundo Mizuno, inclusive com contato direto ao processo de criação dos produtos. O atleta tem participado de uma série de atividades exclusivas e encontros com equipes técnicas e criativas da marca.

bom dia com isso aqui

mano, simplesmente gabigol e rafaella, o primeiro flagra HAHAHAAHA ele postou a foto no carrossel no lá insta e apagou. pic.twitter.com/YMmxRXffmc — maria rita (@maariacrf__) December 18, 2024

Gabigol e Rafaella

A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima.

O namoro, porém, durou pouco e o ex-casal manteve apenas um affair. A segunda tentativa ocorreu quando Gabriel começou a se eternizar na história do Flamengo, meses antes das conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2019. Os dois se separaram antes da virada para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabi e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentavam manter o relacionamento em off, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano passado, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltarem às escondidas – o que também não durou muito tempo.

