Soteldo em 2025: Santos, Grêmio ou Cruzeiro?

O venezuelano Yeferson Soteldo está com seu futuro indefinido no futebol brasileiro. Afinal, o jogador está emprestado pelo Santos ao Grêmio, que possui o direito de compra do atacante. Porém, o Tricolor ainda não demonstrou interesse, já que o valor de cerca de R$ 30 milhões não agrada o clube.

Assim, o Peixe espera uma definição do time Gaúcho para poder pensar no futuro do atleta. Caso não fique no Rio Grande do Sul, a permanência na Vila Belmiro pode depender do futuro técnico Alvinegro. Mas tudo indica a preferência do clube pela venda.

Apesar de uma possível permanência do atacante em São Paulo, a ideia não tem o apoio de parte dos torcedores. Logo depois da confirmação do acesso para a Série A, a Torcida Jovem publicou uma nota em que exigia uma renovação total do elenco e ainda citava que não aceitaria a volta de Soteldo.

Com tal indefinição, o Cruzeiro quer entrar na jogada para contar com o atacante de 27 anos na próxima temporada. Segundo o ge, o nome do venezuelano tem o apoio de alguns membros da diretoria e comissão técnica da Raposa. Porém, ainda não há proposta por parte do clube.

Soteldo em 2024

Nesta temporada, Soteldo atuou em 41 partidas pelo Grêmio, marcando sete gols, além de quatro assistências. O atleta tem contrato com o Santos até junho de 2027. Entre idas e vindas no Santos, entrou em campo 144 vezes, com 21 gols marcados e 27 assistências.

