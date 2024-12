Jordana desbloqueia ‘nova era’ após fim de casamento com Allan, do Flamengo

A ‘Nova Era’ de Jordana Holleben está a todo vapor. A nova rainha do marketing nas redes sociais decidiu dar um upgrade no look após o fim de seu casamento com o volante Allan Souza, do Flamengo, e recebeu inúmeros elogios em seu Instagram. Internautas disseram, inclusive, que a influencer está com “um brilho diferente”.

Jordana escolheu a legenda “new era unlocked (nova era desbloqueada)” para anunciar seu novo visual. A influencer optou por fios mais loiros e mais cumpridos para acompanhá-la neste recomeço e contou com auxílio do cabelereiro Mario Henrique – um dos mais badalados de São Paulo, com quase 1 milhão de seguidores. O profissional conta com clientes famosas no meio digital, como Romana Novais (esposa do DJ Alok) e Andressa Suita (mulher de Gusttavo Lima).

Holleben já estava bastante focada na vida profissional em meio à crise no casamento com Allan. Com o divórcio, Jordana passou a investir ainda mais na carreira de influencer, somando mais de 56 mil seguidores, e de empresária – com a criação de uma marca de roupas.

Uma publicação compartilhada por JORDANA HOLLEBEN (@jordanaholleben)

Fim do casamento com Allan

A decisão de dar fim ao casamento partiu da própria Jordana, após uma crise irreversível que começou em agosto. A busca por independência e desenvolvimento profissional pesou na decisão de Holleben pelo divórcio da união de seis anos.

O jogador e a influenciadora não dividem mais a casa no condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Pais de Antonella e Davi, o ex-casal já deu entrada nos papéis do divórcio.

