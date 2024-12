Filipe Luís tenta convencer Richarlison a defender o Flamengo

O Flamengo teve um intermediador de peso na tentativa de contratar Richarlison, do Tottenham. De acordo com a “ESPN”, o técnico Filipe Luís, que atuou junto com o atacante pela Seleção Brasileira, ligou para o jogador na tentativa de convencê-lo a atuar no Rubro-Negro.

Em busca de um jogador para substituir Gabigol, que vai deixar o clube carioca no dia 31 de dezembro, Richarlison entrou no radar do Flamengo, que topava pagar até 20 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 130 milhões pela contratação do brasileiro.

No entanto, o atacante agradeceu o interesse, mas afirmou que está focado em cumprir seu contrato e se recuperar no próprio Tottenham. Ele tem vínculo com o clube inglês até 2027.

Vale ressaltar, portanto, que Richarlison deu o mesmo retorno para os outros dois clubes que sondaram ele recentemente: Fluminense e Palmeiras.

Dessa forma, o Rubro-Negro segue em busca de uma contratação de peso no ataque para a próxima temporada. O técnico Filipe Luís, aliás, ‘exigiu’ que tenha algum jogador para a posição ainda este ano. Róger Guedes surgiu como principal opção do novo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mas não é unanimidade dentro do clube carioca.

