Com gol e assistência de Vini Jr, Real Madrid vence Pachuca e é campeão Intercontinental

Sob o comando de Vini Jr, em seu primeiro jogo após ganhar o prêmio de melhor do mundo em 2024 pela Fifa, o Real Madrid sagrou-se, nesta quarta-feira, 18/12, o título da Copa Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) de 2024 ao vencer o Pachuca por 2 a 0, diante de 67.249 presentes no Estádio Lusail, no Qatar. O brasileiro, muito aplaudido a cada vez que tocava na bola, fez bela partida e uma jogada sensacional para o gol de Mbappé, no primeiro tempo. Na etapa final, Rodrygo fez uma pintura de gol, ampliando para 2 a 0. No fim, Vini Jr deixou o dele, de pênalti: 3 a 0. Enfim, um show brazuca na final.

O Real Madrid conquistou o seu nono caneco mundial, já que venceu em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Vale lembrar que, com este título no comando do Real, Carlo Ancelotti chega aos 15 e se torna o treinador com mais conquistas pelo clube. O Pachuca tentava o seu primeiro título na competição.

Vini Jr dá presente para Mbappé: Real 1 a 0

Com Mbappé recuperado de forma surpreendente de uma lesão titular e como titular, o Real entrou com força máxima ofensiva. Mas encontrou muitos problemas nos primeiros minutos. O Pachuca, com marcação forte e alta, dominou os primeiros dez minutos e não marcou com Luis Rodríguez e Idrisso por causa de ótimas defesas de Courtois. Tentava surpreender e mostrar que não eliminou Botafogo e Al Ahly por acaso. Apenas a partir dos dez minutos foi que os campeões europeus, sempre buscando Vini Jr (sob aplausos sempre que tocava na bola) começaram a aparecer no ataque.

Mas o time espanhol, apesar de toque refinado, pecava na hora da finalização. Isso até os 36 minutos, quando a qualidade técnica se somou à eficácia. Bellingham abriu para Vini Jr entrar na área, driblou o goleiro Carlos Moreno com uma ginga de corpo e, na linha de fundo, rolou para Mbappé concluir ao gol e fazer 1 a 0. Foi neste estádio que Mbappé fez trêsgols na fial da Coopa 2022 diante da Argentina (os Hermanos foram campeões nos pênaltis)

Golaço de Rodrygo

O segundo tempo começou com o Pachuca tentando o empate. Mas, no primeiro bom ataque do Real, Rodrygo recebeu de Valverde próximo da área, ciscou, saiu duas vezes da marcação de Montiel e, quando teve espaço, chutou colocado para fazer um gol sensacional aos sete minutos. O juiz foi chamado ao VAR, mas confirmou o gol.

O Pachuca tentou o ataque, Rondón cobrou falkta queobrigou Courtois a fazer mais uma grande defesa.Mas com 2 a 0 a favor,o Real administrou o tempo caminhando célere para levantar o nono mundial. Vini quase marcou num chute avafado por

Aos 36, Lucas Vazquez foi derrubado por Idrissi na área. O juiz venezuelano Jesús Valenzuela não deu, mas o VAR o chamou e ele confirmou a penalidade. Vini cobrou e deixou o dele em mais uma final (marcou dois na decisão de 2022, contra o Al Hilal). No fim, omelhor do mundo quase fez mais um para os espanhois. E Mena fez um gol para o Pachuca, mas anulado. Enfim, Real 3 a 0. E mais um canaco para a galeria Merengue.

Real Madrid 3×0 Pachuca

Copa Intercontinental-2024 (Final)

Data: 18/12/2024

Local: Lusail Stadium, Lusail (QAT)

REAL MADRID: Courtois, Vázquez (Raul Asensio, 42’/2ºT), Tchouameni, Rüdiger e Fran Garcia; Valverde, Camavinga (Ceballos, 16’/2ºT) e Jude Bellingham (Arda Güler, 42’/2ºT); Rodrygo (Modric, 24’/2ºT), Mbappé (Brahim Díaz, 16’/2ºT) e Vinicius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

PACHUCA: Carlos Moreno, Luis Rodríguez (Sánchez, 30’/2ºT), Barreto, Micolta e Bryan González; Pedro Pedraza, Montiel, Alan Bautista (Mena, 30’/2ºT) e Deossa (Hernández, 43’/2ºT); Oussama Idrissi (Domínguez, 43’/2ºT) e Salomon Rondón. Técnico: Guillermo Almada

Gols: Mbappé, 36’/2ºT (1-0); Rodrygo, 7’/2ºT (2-0);Vini Jr, de pênalti, 39’/2ºT (3-0)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Pedraza (PAC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.