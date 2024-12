Fluminense tem interesse em Fernando Marçal, lateral do Botafogo

Em meio à iminente saída de Diogo Barbosa, que deve acertar com o Fortaleza, o Fluminense segue no mercado para buscar um lateral-esquerdo para disputar a posição com Gabriel Fuentes. Assim, o clube carioca tem interesse na contratação de Fernando Marçal, do Botafogo. A informação é do jornalista “Victor Lessa”.

Vale destacar que o experiente defensor, de 35 anos, tem contrato até o dia 31 de dezembro e não deve renovar com o Glorioso para a próxima temporada. Além dele, Lucas Esquivel, do Athletico, também tem sido analisado pela direção tricolor, porém tem contrato até junho de 2028.

Ao longo da temporada, o jogador ficou como opção no banco do Alvinegro, tendo 30 partidas e um gol. No entanto, Cuiabano e Alex Telles estiveram à frente na briga por uma vaga na equipe de Artur Jorge.

Contratado em 2022, vindo sem custos do Wolverhampton, da Inglaterra, Marçal foi titular nas duas primeiras temporadas, com 90 jogos, três gols e nove assistências. No entanto, perdeu espaço em 2024 e enfrentou problemas físicos.

Por fim, o Tricolor segue com uma carência na posição também em virtude da saída de Marcelo. Afinal, o defensor deixou o clube em comum acordo depois do atrito com o técnico Mano Menezes, no empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, pelo Brasileirão.

