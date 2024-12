Rodrygo celebra volta ao Real Madrid após lesões: ‘Me sinto melhor’

Depois de três lesões musculares, Rodrygo destacou o retorno pelo Real Madrid após conquista do Intercontinental sobre o Pachuca (MEX), nesta quarta-feira, no Estádio Lusail, no Qatar. O meia-atacante marcou um golaço e é o segundo seguido depois do tempo que ficou fora dos jogos do clube merengue.

“Agora eu estou me sentindo bem, sem lesão. Foi um pouco difícil pelas lesões que eu tive, eu fiquei um mês fora, foi difícil, mas agora me sinto melhor fisicamente”, afirmou o atacante em entrevista à transmissão oficial da partida.

Rodrygo fez o segundo gol do Real com um bonito chute cruzado, após se livrar de dois marcadores na área. O árbitro precisou checar para analisar se Bellingham participa do lance ou não. O gol foi confirmado.

“Foi com um pouco de emoção. Eu acho que o Jude passa diante do goleiro, mas não interfere na jogada, teve um pouco de emoção até validarem o gol. Estou contente por mais um título e mais um gol”, disse.

Com a vitória, o Real Madrid, afinal, soma cinco títulos em 2024. O clube faturou o Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da Uefa, Supercopa da Uefa e Copa Intercontinental – repetindo o feito de 2017.

