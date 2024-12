Conheça todos os campeões da Copa Intercontinental

O Real Madrid conquistou o nono título da Copa Intercontinental nesta quarta-feira (18). O clube espanhol venceu por 3 a 0 o Pachuca, do México, com gols de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. É a 12ª vez seguida que um europeu vence o torneio.

Assim, o clube espanhol segue como a equipe que mais vezes venceu a competição. Aliás, nos últimos 11 anos, esse é o sexto título: 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024. Assim, neste período, o clube espanhol ultrapassou o Milan, que aparece como segundo maior campeão com quatro conquistas. As outras três conquistas do clube espanhol foram em 1960, 1998 e 2002.

Desde a primeira edição, em 1960, seis brasileiros já subiram no alto do pódio dez vezes. O São Paulo, três vezes, Santos e Corinthians, ambos duas vezes, e por fim, Flamengo, Grêmio e Internacional com um cada. Confira abaixo a lista completa de campeões.

Copa Intercontinental

1960: Real Madrid

1961: Peñarol

1962: Santos

1963: Santos

1964: Inter de Milão

1965: Inter de Milão

1966: Peñarol

1967: Racing

1968: Estudiantes

1969: Milan

1970: Feyenoord

1971: Nacional-URU

1972: Ajax

1973: Independiente

1974: Atlético de Madrid

1976: Bayern de Munique

1977: Boca Juniors

1979: Olimpia

1980: Nacional-URU

1981: Flamengo

1982: Peñarol

1983: Grêmio

1984: Independiente

1985: Juventus

1986: River Plate

1987: Porto

1988: Nacional-URU

1989: Milan

1990: Milan

1991: Estrela Vermelha (Iugoslávia)

1992: São Paulo

1993: São Paulo

1994: Vélez Sarsfield

1995: Ajax

1996: Juventus

1997: Borussia Dortmund

1998: Real Madrid

1999: Manchester United

2000: Boca Juniors

2001: Bayern de Munique

2002: Real Madrid

2003: Boca Juniors

2004: Porto

Mundial de Clubes

2000: Corinthians

2005: São Paulo

2006: Internacional

2007: Milan

2008: Manchester United

2009: Barcelona

2010: Inter de Milão

2011: Barcelona

2012: Corinthians

2013: Bayern de Munique

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Real Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern de Munique

2021: Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City

2024: Real Madrid

