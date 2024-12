A premiação de Real Madrid e Pachuca na Copa Intercontinental

Ao conquistar a Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (18), o Real Madrid tem direito a uma milionária premiação. Porém, uma cifra bem distante do que consegue, por exemplo, na Liga dos Campeões da Europa.

O campeão do torneio disputado no Qatar ficou com cinco milhões de dólares em prêmio, algo que equivale a R$ 30,9 milhões. Para se ter uma ideia, por cada vitória na primeira fase da Champions dessa temporada, a remuneração é de 2,1 milhões de euros (R$ 13,5 milhões).

Em 2024/2025, os comandados de Carlo Ancelotti venceram três dos seis compromissos no atual estágio da Liga dos Campeões. Ou seja, já embolsaram 6,3 milhões de euros (R$ 40,6 milhões).

Vice-campeão, o Pachuca ficou com quatro milhões de dólares, quantia cotada em R$ 24,7 milhões na atualidade. E, se para os europeus, a distância financeira do prêmio continental para o Intercontinental, o mesmo não se pode dizer dos representantes da Concacaf. Isso porque, em premiação total, o vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf pode acumular, no máximo, cinco milhões de dólares (R$ 30,8 milhões).

Completam a lista de premiados na Copa Intercontinental o Al-Ahly (derrotado na semifinal, contra o Pachuca), que recebeu 2,5 milhões de dólares (R$ 15,5 milhões) além do Botafogo. A saber, o atual campeão da Libertadores, mesmo fazendo apenas um jogo, levou para casa um milhão de dólares (R$ 6,2 milhões).

