Gabriel Jesus anota hat-trick e garante classificação do Arsenal na Copa da Liga Inglesa

Gabriel Jesus foi o grande nome do Arsenal nesta quarta-feira (18). O brasileiro fez três gols e garantiu a virada, no Emirates, sobre o Crystal Palace por 3 a 2. Mateta e Nketiah descontaram para os visitantes. O resultado garantiu a classificação dos Gunners à semifinal da Copa da Liga Inglesa. O adversário na próxima fase sairá por sorteio.

As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado (21), desta vez pela Premier League. O jogo está marcado para as 14h30 (de Brasília) no Selhurst Park, casa do Palace.

O técnico Mikel Arteta deu rodagem ao elenco e colocou um time alternativo para enfrentar o Crystal Palace no Emirates. Gabriel Jesus ganhou mais uma oportunidade como titular da equipe e não decepcionou. No entanto, a estratégia do treinador espanhol logo foi por água abaixo no primeiro tempo por conta de um erro da defesa. O goleiro Henderson deu um chutão, a zaga falhou e deixou Mateta livre para abrir o placar aos três minutos.

O Arsenal tinha mais posse de bola e tentava criar chances, mas esbarrava nos erros no último passe e em finalizações equivocadas. Sterling era o mais perigoso no ataque dos Gunners, imprimindo velocidade e conseguindo espaços na defesa adversária. Gabriel Jesus, por outro lado, mostrava que queria jogo.

Arteta coloca titulares, e Arsenal vira o jogo

Na volta do intervalo, o treinador lançou Odegaard para dar mais criatividade ao meio de campo do Arsenal. A mudança surtiu efeito imediato. Sterling teve duas chances logo no início, com o goleiro Henderson fazendo grande defesa e a outra explodindo no travessão. Aos oito minutos, o norueguês achou Gabriel Jesus na área. O brasileiro finalizou com estilo, por cima do goleiro, para empatar.

Os Gunners seguiam melhores e empilhavam chances. Gabriel Jesus teve uma boa oportunidade e parou em Henderson. Até que Arteta lançou outro titular absoluto: Saka. O jogador da seleção da Inglaterra logo mostraria serviço e, com três minutos em campo, foi fundamental para o segundo gol. Ele cruzou na medida para Gabriel Jesus marcar o seu segundo gol no jogo.

O brasileiro queria mais. Em mais um passe certeiro de Odegaard, o camisa 9 finalizou com precisão para fazer o seu terceiro na partida. Faltava, ainda, a lei do ex. Contudo, ela foi contra o Arsenal. Em cruzamento de Clyne, Nketiah marcou diminuiu para o Crystal Palace.

