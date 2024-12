Liverpool elimina Southampton e está na semi da Copa da Liga Inglesa

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa e o maior vencedor desta competição na história, o Liverpool segue vivo na luta por mais um caneco nesta que é a terceira competição em importância no país. Nesta quarta-feira (18/12), o time, escalado com mistão, foi até Southampton enfrentar o time da casa no St. Mary’s Stadium, pelas quartas de final. E venceu: 2 a 1. Darwin Núñez e Elliott marcaram. Archer descontou. O Liverpool mandou no primeiro tempo, quando fez dois gols. Mas quando o rival marcou seu tento, passou a dar trabalho e vendeu caro a derrota.

Assim, o Liverpool avança à semifinal da competição e busca o 11º título. O time venceu a Copa da Liga Inglesa nos seguintes anos: 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03, 2011/12, 2021/22 e 2023/24. Arsenal (que fez 3 a 2 no Crystal Palace) e Newcastle (3 a 1 no Brentford) também jogaram nesta quarta-feira e avançaram. Nesta quinta, jogam Tottenham x Manchester United em disputa pela última vaga à fase semifinal. Vale destacar: o sorteio dos jogos das semis rolam logo após a partida desta quinta-feira.

Liverpool em vantagem

Mesmo fora de casa, o Liverpool era favorito. Afinal, no Campeonato Inglês, o time é líder com 36 pontos em 15 jogos, enquanto o Southampton é lanterna com 5 pontos e caminhando para o rebaixamento.

Assim, mesmo com vários poupados (Alisson, Van Djik, Konaté, Luis Díaz, Salah) o Liverpool fez valer a sua maior qualidade. Apesar do Southampton ter criado as duas primeiras chances, os Reds largaram na frente quando, aos 23, Alexander-Arnold ganhou uma bola na entrada de sua área de defesa, partiu para a frente e fez um lançamento longo que pegou Darwin Núñez livre. Aí foi só o atacante mandar para a rede e colocar 1 a 0 no placar. Pouco depois, aos 31, Elliott aproveitou um erro da defesa do time da casa e ampliou o placar. Assim, fez justiça para um time que teve 75% de posse e 7 a 1 em finalizações.

Southampton assusta

No segundo tempo, a torcida da casa viu o Southampton diminuir numa jogada fortuita. O Liverpool tinha a bola e Matheus Fernandes tentou um lançamento. Mas a bola bateu no rosto de Endo e virou contra-ataque. Archer avançou até a área, tirou dois marcadores e chutou com força da entrada da área, no ângulo esquerdo do goleiro Kelleher. Isso acordou o Southampton, que quase empatou em seguida num chuveirinho (Kelleher salvou). O time da casa bem que tentou o empate e reclamou de um pênalti em cima de Mateus Fernandes. Mas o Liverpool conseguiu manter a vantagem, mesmo vendo o tival finalizar mais nesta etapa (4 a 2).

