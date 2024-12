Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham e Manchester United jogam, nesta quinta-feira, 19/12, a partida que fecha as quartas de final da Copa da Liga Inglesa, a terceira em importância no país. O jogo será às 17h (de Brasília) no Tottenham Stadium,em Londres. O vencedor deste jogo se junta a Liverpool Newcastle e Arsenal, que venceram seus jogos nesta quarta-feira. O sorteio para os jogos da fase semifinal ocorrerá logo após o fim deste duelo em Londres.

O Tottenham, em casa, tem leve favoritismo. Assim, busca seguir vivo na luta pelo seu quinto título na competição. O time venceu em 1970/71, 1972/73, 1998/99 e 2007/08. Já o Manchester United ganhou esta competição seis vezes: 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2016/17 e 2022/23.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Tottenham

Richarlison, com lesão no tendão direito, segue fora de combate e desfalca o Tottenham, assim como outros de seis jogadores, entre eles Bentancur, que cumpre suspensão. Mas há um problema para o treinador Ange Postecoglou. Udogie pode não se recuperar a tempo. Caso o lateral-esquerdo seja vetado, Spence deve jogar em seu lugar.

Como chega o Manchester United

O treiandor Ruben Amorim deve fazer uma série de alterações em relação ao time que venceu de virada o City no fim de semana passado pela Premier League. Um nome quase certo que não jogou o clássico de Manchester e vai a campo é o brasileiro Casemiro, que ganha uma oportunidade. Mas certo mesmo é que Diallo, um dos favoritos do técnico, segue como uma das opções ofensivas.

Na frente, Zirkzee e Rashford brigam por uma posição. Mas o primeiro é o mais provável. Aliás, sobre Rashford, que está descontente ao perder espaço desde a chegada do treinador português, em novembro, Ruben Amorim disse:

“O Manchester United precisa de grandes talentos e Rashford é um grande talento. Então ele só precisa ter um desempenho ao mais alto nível e esse é o meu foco. Enfim, eu só quero ajudá-lo.”

TOTENHAM X MANCHESTER UNITED

Quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Data e Horário: 19/12/2024, 17h (de Brasília)

Local: Tottenham Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Forster; Porro, Gray, Dragusin e Spence; Bissouma e Sarr; Kulusevski, Maddison e Johnson; Son. Técnico: Ange Postecoglou

MANCHESTER UNITED: Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Dalot, Mainoo, Casemiro, Malacia; Diallo, Fernandes; Zirkzee (Rashford). Técnico: Ruben Amorim

Árbitro: John Brooks

Auxiliares: Simon Bennett e Daniel Robathan

VAR:Não há VAR na Copa da Liga Inglesa

