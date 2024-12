Mais um? Ronaldo Fenômeno faz revelação sobre plano com a esposa

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno deseja aumentar a família. Pai de quatro filhos, o eterno camisa 9 planeja junto com Celina Locks a chegada de um novo herdeiro.

Contudo, apesar do interesse, Ronaldo ainda busca convencer a esposa sobre uma possível gravidez.

“Estou pressionando ela. Todas as amigas dela estão grávidas ou tendo filho e ela está ficando para trás”, relatou o ex-jogador, em entrevista ao ‘Mais Você’.

Atualmente, o Fenômeno tem os filhos Ronald Nazário, do casamento com Milene Domingues; Alexander Lima, filho com Michele Umezu; e Maria Sofia e Maria Alice, frutos do relacionamento com Bia Antony.

Relação de Celina com os filhos de Ronaldo

Ao lado do marido, Celina fez elogios aos enteados e revelou considerá-los como filhos.

“Amo meus enteados, tenho eles como se fossem meus filhos, consigo defender eles, a gente tem esse acordo tanto de autoridade como de respeito por eles”, disse a esposa do Fenômeno.

No papo com Ana Maria Braga, Celina também brincou com a semelhança entre Ronaldo e os filhos.