Ex-Bayern e PSG assina com clube da MLS

Eric Maxim Choupo-Moting, aos 35 anos, terá sua primeira experiência fora do futebol europeu. Isto porque o atacante ex-Bayern e PSG assinou contrato com o New York Red Bulls, da MLS, liga norte-americana, válido por duas temporadas, com a opção de renovação por mais uma.

Choupo-Moting estava sem clube desde o fim da última temporada, quando o atacante camaronês encerrou sua passagem pelo Bayern, onde marcou 38 gols em 122 partidas. Ele não disputa uma partida oficial há mais de sete meses, desde o dia 8 de maio.

Antes da passagem pelo clube de Munique, jogou no PSG, sendo vice-campeão da Champions em 2020, ao lado de Neymar.

Além disso, o atacante defendeu clubes como Stoke City, Schalke 04, Mainz, Nuremberg e Hamburgo, onde iniciou sua carreira.

