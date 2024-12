Brasileiro encerra 2024 com conquistas em temporada de consolidação na Rússia

O ano de 2024 foi especial para Alex Fernandes, camisa 10 do Baltika FK. O brasileiro brilhou com atuações de destaque nas competições mais importantes do futebol russo, como a Russian Premier League, a Copa da Rússia e a First National League. Ao longo da temporada, Alex, aos 22 anos, disputou 36 partidas, anotou 11 gols e deu três assistências, tornando-se uma peça fundamental no esquema tático da equipe.

Entre os momentos mais marcantes da temporada, dois gols ganharam destaque: o primeiro na Russian Premier League, em um confronto contra o CSKA Moscou. Já o segundo foi na final da Copa da Rússia 2023/24, diante do Zenit, consolidando a importância do jogador no time.

“Esse ano foi muito especial. Consegui me adaptar de forma rápida à Rússia e tive momentos especiais. Cada partida foi uma oportunidade de crescer, aprender e dar o meu melhor pelo Baltika. Agora voltei ao Brasil, pois nossa próxima partida será somente no dia 1º de março. Quero descansar, mas também me preparar firme para a reta final da temporada”, declarou Alex Fernandes.

Com números expressivos e atuações decisivas, Alex encerra 2024 como um dos grandes destaques do Baltika, já mirando novos desafios e conquistas para o próximo ano.

Carreira

Nascido em Santos, Alex Fernandes formou-se como jogador nas categorias de base da Portuguesa Santista, Santos FC e Atlético Mineiro. Em 2022, transferiu-se para o Cherno More, da Bulgária, onde disputou duas temporadas, com 49 partidas. Em fevereiro de 2024, Alex assinou com o Baltika Kaliningrado, da Rússia. Ao todo na carreira são 85 jogos, 20 gols e 11 assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.