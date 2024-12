Arias, do Fluminense, é o 2º jogador com mais minutagem em 2024; Confira a lista

Um dos grandes nomes do Fluminense em 2024, o colombiano Jhon Arias foi o segundo jogador com a maior minutagem em campo neste ano. O estudo realizado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES) revelou detalhes, considerando campeonatos nacionais e internacionais.

Segundo o CIES, Arias esteve em campo por cerca de 5.599 minutos neste ano, somando os jogos pelo Fluminense e pela Colômbia, sua seleção. Ele ficou atrás apenas de Jules Koundé, do Barcelona, com 5.872 minutos. Fechando o top 3, Federico Valverde, do Real Madrid, com 5.573 minutos.

LEIA MAIS: Técnico ex-Fluminense, acerta com clube do Chile e disputará a Sul-Americana

O estudo contempla 20 atletas espalhados por 66 ligas pelo mundo, incluindo aqueles que atuaram mais minutos oficiais, seja por clubes no profissional ou por seleções nacionais (principal, sub-23 ou sub-21). Os dados foram obtidos até o dia 15 de dezembro.

Além de Arias, outros atletas que atuam no futebol brasileiro estão na lista. São eles: Félix Torres, do Corinthians; Anselmo Ramon, do CRB; Mathías Villasanti, do Grêmio; e William, do Cruzeiro.

Veja a lista completa com os 20 jogadores:

Jules Koundé (Barcelona) — 5.872 minutos

Jhon Arias (Fluminense) — 5.599 minutos

Federico Valverde (Real Madrid) — 5.573 minutos

Virgil Van Dijk (Liverpool) — 5.523 minutos

Nicolás Otamendi (Benfica) — 5.449 minutos

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) — 5.447 minutos

Dávid Hancko (Feyenoord) — 5.377 minutos

Félix Torres (Corinthians) — 5.369 minutos

Joe Rodon (Leeds United) — 5.276 minutos

William Saliba (Arsenal) — 5.264 minutos

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) — 5.250 minutos

Joshua Kimmich (Bayern de Munique) — 5.221 minutos

Antonio Rüdiger (Real Madrid) — 5.203 minutos

Bruno Fernandes (Manchester United) — 5.151 minutos

Kaique Rocha (Athletico) — 5.118 minutos

Anselmo Ramon (CRB) — 5.116 minutos

Jonathan David (Lille) — 5.111 minutos

Mathías Villasanti (Grêmio) — 5.101 minutos

Viktor Gyökeres (Sporting) — 5.092 minutos

William (Cruzeiro) — 5.074 minutos

