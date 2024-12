Presidente do Atlético-GO critica postura do Corinthians no mercado: ‘Inadmissível”

O presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, cutucou a postura do Corinthians no mercado de transferências. O mandatário entende que a situação ativa do Timão nas negociações não reflete a realidade das dívidas que o clube possui e ainda disse que o Alvinegro está contratando enquanto queima dinheiro.

“É inadmissível, por exemplo, o Corinthians, que deve mais de R$ 2 bilhões e está contratando e queimando dinheiro a todo momento. Eu tenho um clube saneado e sem dívidas e procuro ter muita responsabilidade para não jogar meu clube num abismo sem volta. Precisamos ter uma legislação. Temos que ter regras bem definidas. É impossível fazer futebol sério sem obrigações. Tem clube que não tem a mínima responsabilidade. O presidente passa e deixa um rombo e isso não pode acontecer”, afirmou em entrevista ao portal ge.

Para o dirigente do Dragão, a CBF deveria implementar o fair play financeiro no Brasil, enquanto não há uma liga para gerir o futebol no país. Batista acredita que uma regulamentação da situação atrairia mais investidores para as SAFs.

“Em 2022 era uma realidade e hoje a realidade é outra. As SAFs entraram no futebol brasileiro com apetite muito grande e dinheiro infinito. O objetivo é ter uma Liga para termos um futebol forte como é na Inglaterra e na Espanha. Precisamos de uma Liga forte cuidando dos interesses dos clubes. Mas enquanto isso não acontece, a CBF tem que liderar uma discussão ampla sobre fair-play financeiro. Não podemos ter tanta irresponsabilidade”, pontuou.

Atualmente, a dívida do Corinthians é de R$ 2,4 bilhões, incluindo a do financiamento da Neo Química Arena. Em 2024, o Timão trouxe 20 atletas, entre eles Memphis Depay, o mais badalado, que veio com salário bancado pelo patrocinador máster.

