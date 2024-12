Nacional x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Nacional e Benfica entram em campo na tarde desta quarta-feira (18), às 14h, horário de Brasília, na Ilha da Madeira, em partida atrasada da 8ª rodada do Campeonato Português. Na época, a partida foi adiada por conta de um nevoeiro em Funchal. As equipes querem a vitória no jogo que tem a menos por conta de objetivos diferentes na tabela.

Os Encarnados querem voltar para a vice-liderança e retornar à cola do líder Sporting. No momento, o Benfica está na terceira posição, com 32 pontos, dois atrás do Porto e quatro do clube da capital. Já os donos da casa querem se afastar da zona de rebaixamento. O Nacional ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos, apenas um acima do Boavista, que abre a área da degola.

Como chega o Nacional

O clube da Ilha da Madeira chega com um bom resultado na bagagem. Na última rodada, venceu o Moreirense por 1 a 0 e deixou a zona do rebaixamento. Para manter a sequência de vitórias, os Alvinegros devem repetir a equipe que conseguiu o triunfo no último final de semana. Destaque para os brasileiros Lucas França, goleiro, Ulisses, zagueiro e Isaac e Dudu, atacantes.

Como chega o Benfica

Os Encarnados estão em uma sequência de oito jogos sem derrota no Campeonato Português. Entretanto, tropeçaram na última rodada e ficaram apenas no empate contra o AVS, o que afastou a possibilidade de assumir a liderança no jogo atrasado. Para o duelo, Bruno Lage deve retornar com Otamendi na zaga, Carreras na lateral-esquerda, Pavlidis no ataque. Florentino Luis e Di María, que vieram do banco na última partida, também devem ser titulares.

NACIONAL X BENFICA

8ª rodada do Campeonato Português

Local: Estádio da Madeira, em Funchal.

Data e hora: 18/12/2024, às 14h (horário de Brasília)

NACIONAL: Lucas França; Garcia, Zé Vitor, Ulisses e José Gomes; Luís Esteves, Soumaré e Bruno Costa; Appiah, Isaac e Dudu. Técnico: Tiago Margarido.

BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Aursnes e Florentino Luís; Di María, Kokçu e Akturkoglu; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: Gustavo Correia.

Auxiliares: Inácio Pereira e Fábio Silva.

VAR: Iancu Vasilica.

Onde assistir: ESPN e Disney+

