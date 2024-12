Casa de apostas ‘fura’ o Atlético e anuncia patrocínio histórico

O Atlético tem um novo patrocinador. A casa de apostas H2Bet, de São Paulo, ocupará o principal espaço da camisa alvinegra em 2025, com um valor histórico para o clube. O acordo prevê o pagamento anual de R$ 60 milhões, além de bônus por metas alcançadas em campo.

Com esse contrato, afinal, o Atlético se torna o quarto clube com o maior patrocínio máster do Brasil, ficando atrás apenas de Flamengo (PixBet), Corinthians (Esportes da Sorte) e Palmeiras (Crefisa).

Embora o Atlético ainda não tenha confirmado oficialmente, um vídeo circulou nas redes sociais na última quarta-feira. Nele, o CEO do Grupo H2 Club, Ueltom Lima Gomes, comentou sobre o novo patrocínio. Esta será, aliás, a primeira vez que a empresa realiza um grande investimento em um clube de futebol.

A H2Bet, afinal, tem o lateral-esquerdo Marcelo como garoto-propaganda e já investiu em propagandas na CazéTV e no podcast PodPah.

Maiores patrocínios dos clubes do Brasil em 2025

Flamengo (PixBet) – R$ 105 milhões/ano

Corinthians (Esportes da Sorte) – R$ 103 milhões/ano

Palmeiras (Crefisa) – R$ 81 milhões/ano (pode chegar a R$ 120 milhões com bônus)

Atlético (H2Bet) – R$ 60 milhões/ano

São Paulo (Superbet) – R$ 52 milhões/ano (pode chegar a R$ 75 milhões com bônus)

Vasco (Betfair) – R$ 50 milhões/ano (pode chegar a R$ 74 milhões com bônus)

Cruzeiro (Betfair) – R$ 43 milhões/ano (pode chegar a R$ 63 milhões)

Fluminense (Superbet) – R$ 42 milhões/ano (pode chegar a R$ 52 milhões com bônus)

Grêmio (Banrisul) e Internacional (Banrisul) – R$ 30 milhões/ano

Botafogo (Parimatch) – R$ 27,5 milhões/ano

