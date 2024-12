Corinthians prioriza sistema defensivo para reforçar em 2025

O Corinthians já definiu qual será sua prioridade nesta janela de transferência. Projetando um mercado mais tímido do que em 2024, o Timão deseja dar uma atenção especial para à zaga. O setor é visto como prioritário pelo clube na busca por reforços no mercado da bola. Aliás, o Alvinegro deseja um defensor canhoto para reforçar a posição.

Isso porque os zagueiros à disposição do Corinthians são André Ramalho, Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique. Todos eles são destros. A comissão técnica de Ramón Díaz avalia que essa carência no elenco atrapalhou a utilização do esquema com três zagueiros em 2024. Assim, a busca por um defensor com essa característica será mais intensa nesta janela de transferência.

O único zagueiro canhoto no elenco do Timão neste momento é Caetano. Contudo, o jogador está de saída. Ele tem contrato com o clube somente até 31 de dezembro e não chegou a um acordo para renovação. A não assinatura de um novo vínculo, aliás, fez com que o defensor perdesse espaço no elenco. A última vez que o atleta entrou em campo foi no dia 14 de setembro, contra o Botafogo.

Além dos zagueiros já à disposição, o Corinthians também terá dois jovens para o setor. João Pedro Tchoca, que estava emprestado ao Ceará, volta ao clube em 2025. Já o garoto Renato, de 20 anos, que integrou o elenco profissional durante alguns jogos do Brasileirão, deve ser promovido de vez. Contudo, existe a possibilidade do Alvinegro emprestá-lo para ganhar mais experiência.

