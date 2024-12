Evander, ex-Vasco e alvo do Flamengo, deseja voltar ao Brasil: ‘Aberto para propostas’

Além disso, Evander pediu desculpas aos torcedores pela goleada por 5 a 0 sofrida para o Vancouver Whitecap e criticou abertamente os donos do clube ao dizer que eles “não cumprem com a palavra”.

“É o que eles querem (venda). Não querem me emprestar, só com venda mesmo. Ainda tenho dois anos de contrato lá, então é esperar e ver o que vai acontecer. (Clube) preferido não. Acho que vou aonde as pessoas me querem. Estou aberto para escutar as propostas”, revelou.

Negociação com o Flamengo e carinho pelo Vasco

Com dois anos de contrato pela frente, Evander ainda não recebeu propostas, porém relembrou a negociação com o Flamengo, no fim de 2023. Na época, ele defendia o Midtjylland, da Dinamarca. Ele também falou sobre o carinho pelo Vasco, clube que o revelou.

“Aconteceu. Teve interesse, perguntaram do preço. Não andou por causa do preço, por ser muito alto. Aconteceu sim. Eles entraram em contato direto com o clube”, explicou.