O Everton, da Inglaterra, tem um novo dono e busca iniciar uma nova era de conquistas. Assim, o Grupo Friedkin, que também é dono da Roma, da Itália, chegou a um acordo que se aproxima dos 500 milhões de libras (R$ 3,9 bilhões na cotação atual).

O bilionário Dan Friedkin, que fechou acordo em setembro para comprar 94,1% das ações de Farhad Moshiri, antigo dono do Everton, lidera o grupo norte-americano. Ele adquiriu, através da Roundhouse Capital Holdings Limited, 98,8% do clube de Liverpool.

Premier League, pela Football Association (FA, Federação Inglesa) e pelas entidades reguladoras do futebol do país, inclusive, já aprovaram a compra. Caberá a Marc Watts ser o presidente executivo do Everton.

“Estamos comprometidos em liderar o Everton para uma nova era emocionante dentro e fora do campo. Fornecer estabilidade financeira imediata ao clube tem sido uma prioridade fundamental, e estamos muito satisfeitos por termos conseguido isso. Embora restaurar o Everton ao seu devido lugar na tabela da Premier League leve tempo, hoje é o primeiro passo nessa jornada”, disse Watts.

Outros interessados

De acordo com o The Guardian, a compra pode chegar ao valor de 500 milhões de libras (R$ 3,9 bilhões), porém os valores não foram divulgados oficialmente. Eles também vão pagar o empréstimo de 200 milhões de libras (R$ 1,5 bilhões) da 777 Partners, antiga dona da SAF do Vasco, ao clube.

Até porque a 777 chegou ao acordo para comprar o clube em setembro de 2023, mediante a aquisição de 94,1% das ações do clube que detinha o empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri, então proprietário. Todavia, a empresa não conseguiu adiar o prazo para obter a aprovação da Premier League.

Por fim, a Eagle Football Holdings, empresa do empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, também teve interesse no clube inglês. Contudo, ele deveria vender sua participação no Crystal Palace (45% das ações) para obter um novo clube e ficou para trás na disputa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.